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Тела мужчины и женщины нашли в затонувшем автомобиле в Подмосковье

СК Подмосковья начал проверку после обнаружения машины с двумя телами

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Тела мужчины и женщины обнаружили в затонувшем автомобиле в городском округе Раменское. По данному факту организовали проведение доследственной проверки, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Специалисты осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти погибших.

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По результатам проверки примут процессуальное решение.

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Следователи обратили внимание, что на телах мужчины и женщины нет видимых признаков насильственной гибели.

Машину обнаружили в Клишевской пойме, недалеко от дороги Раменское — Малахово — Рыбаки.

Следственный комитет России

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