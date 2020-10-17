Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире на юго-востоке Москвы. На месте работают следователи

В одной из квартир жилого дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела молодого человека и девушки. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Тела были найдены в одной из квартир дома № 56 по улице Привольной. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они изучают место преступления и проводят опрос возможных свидетелей.

Ранее стало известно о том, что тело школьницы из Домодедово, которую искали несколько дней, было обнаружено в канализационном колодце. Ее изнасиловали и задушили. Главным подозреваемым стал знакомый девушки. «360» рассказывал о том, какой была убитая старшеклассница. Девушке на момент смерти было 15 лет. Она из неполной многодетной семьи. Какое-то время назад отец ушел от них. Мать воспитывала двух сыновей и двух дочерей одна.