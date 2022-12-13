Криминал 13 декабря 2022, 18:11 Тела двух взрослых и ребенка обнаружили в Бронницах СК по Московской области сообщил о гибели трех человек в коттедже под Бронницами РИА «Новости»

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Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка нашли в коттеджном поселке под Бронницами, сообщили в СК по Московской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти людей.

В ведомстве уточнили, что на телах погибших нет признаков насильственной смерти. На месте работают криминалисты. Они проведут ряд исследований и назначат экспертизы.

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В подмосковной прокуратуре рассказали, что все случилось в частном доме в деревне Прудки. Из коттеджа госпитализировали еще одного мужчину. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств гибели людей.

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Ранее жительница Нижнего Новгорода набрала ванную и посадила туда двоих детей своей подруги, после чего ушла. Один из детей погиб — теперь женщине грозит принудительное лечение в психиатрической больнице.