Тела двух украинцев нашли на суку дерева под Чеховом

Два трупа граждан Украины нашли 24 октября в лесу в поселке Ровки в городском округе Чехов. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела висели на суку дерева. Известно, что скончались 37-летние однофамильцы, скорее всего, они братья, так как у них совпадает и отчество. Оба мужчины жили в России без регистрации, не работали.

Медики зафиксировали, что смерть наступила около суток назад. Тела отвезли в морг, чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители изъяли с места происшествия мобильный телефон, банковскую карту, четыре обрезка веревки, пропуск в организацию, два ключа, а также взяли отпечатки пальцев.