Тела двух убитых женщин нашли в квартире в Москве

Убийство двух женщин произошло в Москве. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире жилого дома на Каширском шоссе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»)», — сказала Иванова.

По ее словам, тела двух женщин 1936 и 1972 годов рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 19 декабря в квартире жилого дома на Каширском шоссе.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как рассказали агентству «Москва» осведомленные источники, в убийстве подозревается мужчина 1969 года рождения. После преступления он скрылся на автомобиле ВАЗ. Его уже ищут.

Ранее сообщалось, что отец зарезал своего сына за пьянство в станице Васюринской Динского района.