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    24 декабря 2021, 18:32

    Тела двух убитых мужчин нашли в тире Томска

    SHOT: посетитель томского тира застрелили инструктора и покончил с собой

    Анатолий Минкин

    В томском стрелковом центре «Полигон» обнаружили тела двух убитых мужчин. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщило издание vtomske.ru.

    Тела двух убитых мужчин нашли в тире Томска

    Подробностей случившегося в ведомстве не привели. Там пояснили, что сейчас на место прибыли криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Телеканал «ТВ2» сообщил, что в тире проходят соревнования по практической стрельбе среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств.

    По данным Telegram-канала SHOT, стрельбу в помещении из пистолета Glock устроил 26-летний посетитель. Он выстрелил в живот 44-летнему инструктору, а после покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.