Тела двух убитых мужчин нашли в тире Томска

В томском стрелковом центре «Полигон» обнаружили тела двух убитых мужчин. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщило издание vtomske.ru.

Подробностей случившегося в ведомстве не привели. Там пояснили, что сейчас на место прибыли криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Телеканал «ТВ2» сообщил, что в тире проходят соревнования по практической стрельбе среди сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств.

По данным Telegram-канала SHOT, стрельбу в помещении из пистолета Glock устроил 26-летний посетитель. Он выстрелил в живот 44-летнему инструктору, а после покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.