Тела двух дорожников нашли на Калужском шоссе

Рабочих начали искать коллеги, потому что те утром не сдали смену. Вскоре они нашли трупы в люке в поселке Мосрентген. Находку подтвердили в столичном главке МВД.

Изначально сотрудники дорожной службы предположили, что уборщики отравились парами, говорится в сообщении. Однако потом тела осмотрели медики и обнаружили гематомы и ссадины.

Обстоятельства и причины смерти дорожников сейчас выясняют правоохранители.