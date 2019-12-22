Тела двух дорожников нашли на Калужском шоссе
Тела двух сотрудников дорожной службы нашли в колодце на 21-м километре Калужского шоссе в Москве. Об этом сообщил сайт телеканала Рен ТВ.
Рабочих начали искать коллеги, потому что те утром не сдали смену. Вскоре они нашли трупы в люке в поселке Мосрентген. Находку подтвердили в столичном главке МВД.
Изначально сотрудники дорожной службы предположили, что уборщики отравились парами, говорится в сообщении. Однако потом тела осмотрели медики и обнаружили гематомы и ссадины.
Обстоятельства и причины смерти дорожников сейчас выясняют правоохранители.