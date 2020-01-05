Тела двух девушек нашли в арендованной квартире в Киеве

В Подольском районе Киева — это центр украинской столицы — в арендованной квартире по улице Кирилловской, №127 нашли тела двух девушек, 20 и 17 лет. У одной из них были связаны ноги. Полиция открыла дело по факту убийства.

О двух трупах в квартире правоохранителям заявила квартирная хозяйка. По ее словам, она сдала квартиру девушкам, чтобы те отпраздновали новогодние торжества, а когда вернулась, обнаружила мертвые тела. Девушки лежали в шкафу на балконе, одна из них была связана. Тела были изрезаны острым предметом.

Прибывшая на место происшествия полиция быстро установила личности погибших. Это киевлянки, одна 2000, другая 2003 года рождения, Мария Камынина и Ева Лысенко. Со 2 января они были объявлены в розыск. Чтобы наверняка установить причины их гибели, тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия работают эксперты.

Полиции предстоит установить круг возможных причастных к преступлению лиц. В интересах следствия подробности происшествия не разглашаются. Досудебное расследование продолжается, сообщили в киевской полиции.