Эксклюзив 01 февраля 2023, 07:20 Тела двух человек нашли в сгоревшей захламленной квартире на юго-востоке Москвы Пожар произошел в жилом доме на улице Чистопольская в Москве, погибли два человека РИА «Новости»

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В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар. Пятерых спасли, два человека погибли — их тела с ножевыми ранениями нашли спасатели, рассказала пресс-служба городской прокуратуры.

Пожар в двухэтажном доме на улице Чистопольская произошел около пяти часов утра. Спасатели потушили огонь и нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями. В одном из них узнали хозяина квартиры 1963 года рождения, личность другого предстоит установить. Правоохранители работают на месте ЧП, их работу координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение проверки и возбуждение уголовного дела за убийство.

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«Заявка поступила в 04:33. Незамедлительно туда выехали пожарно-спасательные подразделения. Происходило возгорание в одной из квартир на первом этаже на общей площади около 10 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

В 05:25 огонь полностью потушили. Из дома спасли пять человек, еще двух нашли погибшими. Источник «360» рассказал, что они находились в сильно захламленной трехкомнатной квартире.