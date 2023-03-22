Криминал 22 марта 2023, 15:56 Тела двух человек нашли в погребе частного дома в Омске

Читать 360tv в

В Омске полиция проводит расследование после обнаружения в погребе частного дома тел 85-летней женщины и ее сына. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Правоохранители начали поиски пропавших после того, как в отделение полиции обратилась сноха 85-летней пенсионерки. Стражи порядка осмотрели дом, но не нашли там ничего подозрительного. Спустя несколько дней они вернулись в жилье пропавшей, обнаружили люк, который вел в секретный погреб.

Реклама

Сейчас ведутся поиски причастных к преступлению.

Реклама