Членов одной семьи нашли мертвыми в квартире в Щелкове

В квартире в Щелкове нашли мертвыми двух детей и двух взрослых. Возбуждено дело об убийстве.

Тела нашли в квартире 30 мая. Предположительно, убитые — члены одной семьи. Об этом сообщили на сайте подмосковного главка СК. У всех погибших, кроме мужчины, колото-резаные раны.

По сообщению от источника «360», дочерей и жену убил отец семейства. Тела были обнаружены в микрорайоне Богородское.

Погибшей женщине 40 лет, ее дочерям — 17 и 11 лет. Умершему мужчине 42 года, на его теле не обнаружили видимых телесных повреждений.

Источник фото: телеканал «360»

Следователи осмотрели место происшествия. Квартира, в которой нашли тела, расположена на 10-м этаже дома. Металлическая дверь была закрыта изнутри. На месте происшествия были изъяты мобильные телефоны и другие гаджеты, принадлежавшие погибшим. Были также найдены другие предметы, которые могут иметь значение для следствия. Назначены несколько экспертиз.

Родственники погибших допрашиваются. Ведется сбор информации об этой семье.