Тела 2 младенцев нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде

Тела двух новорожденных детей обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сказал источник агентства.

Другие детали неизвестны. Официальных комментариев пока нет.

Ранее тело младенца нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Мать мальчика объявили в розыск. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили сотрудников завода. Также они изучают видео с камер в округе.

А в лесу «Заставище» в Брянске обнаружили обугленное тело младенца. Руководство следственного управления СК РФ по Брянской области взяло уголовное дело на особый контроль. Для расследования создана группа, в которую вошли самые опытные следователи и криминалисты.