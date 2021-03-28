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    28 марта 2021, 15:56

    Тела 2 младенцев нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде

    Алена Макаренко

    Тела двух новорожденных детей обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

    Тела 2 младенцев нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде

    «Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сказал источник агентства.

    Другие детали неизвестны. Официальных комментариев пока нет.

    Ранее тело младенца нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Мать мальчика объявили в розыск. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили сотрудников завода. Также они изучают видео с камер в округе.

    А в лесу «Заставище» в Брянске обнаружили обугленное тело младенца. Руководство следственного управления СК РФ по Брянской области взяло уголовное дело на особый контроль. Для расследования создана группа, в которую вошли самые опытные следователи и криминалисты.