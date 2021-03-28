Тела 2 младенцев нашли на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде
Тела двух новорожденных детей обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Личность матери известна. Установлено, что плоды мертворожденные. Организована проверка», — сказал источник агентства.
Другие детали неизвестны. Официальных комментариев пока нет.
Ранее тело младенца нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Мать мальчика объявили в розыск. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили сотрудников завода. Также они изучают видео с камер в округе.
А в лесу «Заставище» в Брянске обнаружили обугленное тело младенца. Руководство следственного управления СК РФ по Брянской области взяло уголовное дело на особый контроль. Для расследования создана группа, в которую вошли самые опытные следователи и криминалисты.