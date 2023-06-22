Эксклюзив 22 июня 2023, 12:38 Техник отдела ГИБДД пырнул ножом велосипедиста после ДТП в Подмосковье — Baza Baza: техник отдела ГИБДД ранил ножом велосипедиста после ДТП в Подмосковье Telegram

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В Подмосковье велосипедист пострадал от рук техника отдела регистрации ГИБДД, сообщила Baza. По информации источника Telegram-канала, сотрудник правоохранительных органов сначала сбил его на дороге, а потом ударил ножом. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления.

Дорожный конфликт, по данным Baza, произошел днем 15 июня в районе села Косяково. Техник отдела ГИБДД ехал на машине, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где сбил мужчину на велосипеде.

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После случившегося водитель автомобиля, по словам источника Telegram-канала, взял нож и ударил пострадавшего велосипедиста несколько раз в живот. После этого он просто вернулся в свою машину и уехал.

Пострадавшему смогли помочь другие люди, которые заметили его на дороге. На место вызвали скорую. Медики доставили велосипедиста в больницу, там у него выявили проникающее ранение печени.

Против напавшего на велосипедиста человека возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали спустя несколько дней.

В прокуратуре Московской области подтвердили данные о вооруженном нападении на дороге близ села Косяково в городском округе Воскресенск и возбуждении уголовного дела.

По информации ведомства, 15 июня автомобилист попал в ДТП с велосипедистом близ Косякова. Из-за столкновения пострадало лобовое стекло его машины.

«Разозлившись, <…> он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — уточнили в пресс-службе.

При этом по информации прокуратуры, велосипедист сам обратился за медпомощью, убежав с места происшествия.

Фигуранту уголовного дела уже предъявили обвинения. Суд арестовал его до 17 августа, добавили в ведомстве. Информацию о том, что человек работал техником в отделе ГИБДД в прокуратуре никак не прокомментировали.

По информации источника «360», обвиняемый ранее не был судим, на иждивении у него есть два ребенка. Пострадавший мужчина — уроженец Казахстана, в настоящее время проживает в Московской области, добавил он.