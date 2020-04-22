Замминистра Москвы Ошарина нашли мертвым в Крыму

«В настоящее время выясняются причины его смерти», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на теле чиновника нет следов насильственной смерти.

Позже информацию о смерти Ошарина РИА «Новости» подтвердил депутат Мосгордумы.

«По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты», — заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следователи подтвердили смерть Ошарина, сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты проведут медицинские экспертизы.

Ошарин пропал в конце прошлого месяца. Он улетел по делам в Краснодарский край, а оттуда отправился на такси в Ялту. С 30 марта мужчина перестал выходить на связь. Однако родственники обратились в полицию только во второй половине апреля, пишут СМИ. Поисками Ошарина занимались сотрудники регионального МВД и добровольцы.

Леонид Ошарин родился в Кинешме 22 января 1973 года. С 1995 года по 2000 год работал на Дмитриевском химическом заводе. После этого занимал разные технические и административные должности в театре Кинешмы, в Московской театр-студии «Человек», Московском детском театре кукол «Жар-Птица» и других. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Позже Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, театра «Et Cetera», а также руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ. В 2018 году получил должность заместителя руководителя департамента культуры города Москвы.