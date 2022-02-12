ТАСС: сына замглавы МВД Зубова заподозрили в даче взятки

Сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса задержали по подозрению в даче взятки. Это произошло в Самарской области.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки», — рассказал он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил произошедшее. Он выложил соответствующий документ в своем Telegram-канале. По его данным, сумма взятки могла составлять 18 миллионов рублей.

«Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба „Динамо-Самара“ Игорь Карпов и бывший директор ООО „МО НТП“ Василий Ермаков», — говорится в документе.

Также уточняется, что Зубов-младший передал деньги сотруднику УФСБ, а Карпов и Ермаков при этом присутствовали.

Хинштейн добавил, что Карпов был судим за незаконную добычу нефти, а Ермаков фигурировал в другом деле о взятке сотрудникам УФСБ.