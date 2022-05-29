ТАСС: следствие ужесточило обвинение отцу сестер Хачатурян

СК завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его данным, следователи ужесточили обвинение против Хачатуряна и добавили в материалы распространение порнографического материала с участием дочек. Об этом уведомили адвокатов Хачатуряна, уточнил источник.

Защита сестер с материалами дела уже ознакомилась, сказал собеседник агентства. После того как их изучат адвокаты обвиняемого, дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Рассмотрение дела по существу пройдет в Бутырском суде Москвы.

Адвокат Михаила Хачатуряна Ольга Халикова заявила ТАСС, что защита не согласна с выводами следствия, потому что «биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было и быть не может».

Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. По данным следователей, мотивом убийства стала личная неприязнь из-за того, что мужчина на протяжении длительного времени причинял им физические и психические страдания.