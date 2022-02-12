ТАСС: один из обвиняемых в нападении на «Пятерочку» отказался от признательных показаний

Один из четверых обвиняемых в нападении на сотрудников магазина «Пятерочка» под Истрой отказался от признательных показаний. Также он заявил, что хочет обжаловать решение об аресте.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что изначально он признал свою вину. Но позже отказался от своих слов и заявил, что на месте преступления находился случайно. Также он хочет обжаловать свое заключение под стражу.

Четверо мужчин совершили налет на магазин в ночь с 8 на 9 февраля. Они напали на сотрудников, которые закрывали смену, и жестко избили их. Погибла кассирша, которая пыталась помешать им присвоить деньги. Также ранены управляющая магазина и ее муж, который планировал забрать ее с работы.

В итоге грабители вынесли из магазина все деньги — в разных источниках указаны разные суммы — и скрылись. Позже их задержали.

Также один из обвиняемых заявил, что просто подвозил своих знакомых и был не в курсе, что те планируют ограбить магазин. Он уточнил, что даже не заходил внутрь.