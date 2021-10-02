ТАСС: мошенники придумали способ кражи денег с использованием QR-кода

Мошенники начали похищать деньги с банковских счетов новым способом. Они предлагают привязать QR-код о вакцинации к социальной карте москвича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, уже несколько пенсионеров написали заявление о том, что мошенники похитили их деньги.

Они представились сотрудниками главного управления депздрава и пенсионного отдела и предложили привязать полученный после вакцинации или в результате медотвода QR-код к социальной карте москвича. Для этого они попросили назвать код из СМС.

После этого деньги списывались со счета жертвы. Одна женщина успела заблокировать карты до того, как средства были похищены. Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Исследовательский центр SuperJob сообщил, что почти каждый шестой житель России потерял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества. Входящие звонки с подозрительными предложениями ежедневно получают 13% россиян. Каждый пятый абонент получает такие звонки несколько раз в неделю. О нескольких звонках в месяц сообщили 23% опрошенных и 16% сталкиваются с таким явлением несколько раз в год.