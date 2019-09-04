Танцовщицу задушили в Москве. Подозреваемого в убийстве задержали

Следователи расследуют жестокое убийство молодой женщины в Москве. Во вторник 32-летнюю танцовщицу нашли задушенной в собственной ванной. Основным подозреваемым стал ее молодой человек. Его удалось задержать. В среду стало известно о возбуждении уголовного дела.

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По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве, тело женщины обнаружили 2 сентября в квартире жилого дома на Планерной улице. Сначала криминалисты не увидели признаков насильственной смерти. Однако после проведения экспертизы стало очевидно, что девушку задушили.

Как написал телеканал РЕН ТВ, убитую звали Виктория. Она работала танцовщицей. По информации телеканала, между женщиной и ее возлюбленным Андреем произошла ссора. В ходе нее 39-летний мужчина схватил девушку за горло и не отпускал, пока не задушил, утверждают СМИ.

Уйти от стражей порядка ему не удалось. Вечером 2 сентября его задержали в подмосковном Солнечногорске. Мужчина в качестве пассажира ехал на автомобиле Chevrolet Cruze. Иномарка привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции. Подозреваемого передали следователям.

«В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в сообщении ведомства. В его отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве.

РЕН ТВ нашел психолога убитой девушки. Он рассказал, что у танцовщицы в последнее время было неспокойно на душе.

«У нее были какие-то задачи психологического плана и семейного плана. Наверняка вся эта ситуация неспроста случилась, что ее кто-то задушил. Там было не все хорошо, она хотела прийти еще в мае», — рассказала психолог Мария Бражникова.

По словам специалиста, молодой человек Виктории добавился к ней в друзья в социальных сетях. Бражникова не исключила, что так мужчина пытался контролировать жизнь молодой женщины.

Расследование дела продолжается.