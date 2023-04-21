Криминал 21 апреля 2023, 18:01 Танцор избил прохожего на гастролях в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах 25-летний приезжий артист напал на местного жителя. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

По информации МВД, танцор приехал в город на гастроли в начале апреля 2023 года. В один из вечеров, направляясь к магазину, он встретился с компанией нетрезвых местных жителей. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате нападения танцор нанес тяжелые травмы 31-летнему челнинцу. Пострадавшего доставили в больницу, а гастролер скрылся с места происшествия.

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Избитый мужчина обратился в полицию, которая позже выяснила личность нападавшего. В это время артист находился на гастролях в Москве. Его задержали и отправили в Челны. Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.