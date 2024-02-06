Криминал 06 февраля 2024, 13:31 Таможенники задержали москвича, заказавшего на дом 250 килограммов наркотиков Москвича задержали при получении 250 килограммов прегабалина на 23 млн рублей Федеральная таможенная служба

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Москвич заказал в Сети 250 килограммов запрещенных веществ на 23 миллиона рублей для сбыта. Однако сотрудники таможни помешали воплотить в жизнь его бизнес-план, сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, в Россию прегабалин привезли из Казахстана в грузовике с одеждой, бытовой химией и техникой. Когда фура пересекла границу, за ней уже следили силовики.

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В итоге 25-летнего заказчика удалось задержать во время получения товара рядом с его домом в Подмосковье. По его словам, он планировал продавать наркотик по всей стране.

Следователи возбудили два уголовных дела. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.

В московском аэропорту Внуково две женщины, прибывшие из Венесуэлы, также попытались пронести килограмм кокаина мимо сотрудников таможни. Однако контрабандисток сразу же задержали полицейские.