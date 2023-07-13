Криминал 13 июля 2023, 13:18 Таможенники в Шереметьеве пресекли контрабанду советских орденов в Китай Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду медалей и орденов ВОВ в Китай РИА «Новости»

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Таможенным служащим в столичном аэропорту Шереметьево удалось помешать пассажиру вывезти ценные медали и ордена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

Госнаграды на сумму 350 тысяч рублей сотрудники таможни нашли в чемодане у уроженца Китая, который планировал лететь в Пекин. Инспекторы задержали мужчину, когда тот проходил зеленый коридор.

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Во время досмотра в багаже обнаружили семь орденов Отечественной войны и Красной звезды, а также орденская планка с пятью медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах.

Экспертиза установила, что награды изготовили больше 50 лет назад. Так как они относятся к предметам культурных ценностей, вывозить их для личных целей можно только с предоставлением разрешительных документов и подачей соответствующей декларации.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде культурных ценностей. Иностранцу может грозить от трех до семи лет заключения и миллион рублей штрафа.

Ранее незадекларированные часы за 19 миллионов рублей обнаружили таможенники во Внуково.