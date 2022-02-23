Таможенники Светогорска обнаружили под вагоном поезда больше тысячи пачек сигарет

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Бусловская и пограничники отделения «Светогорск — железнодорожное» остановили поезд, ко дну которого примагнитили больше тысячи пачек сигарет. Контробанду удалось успешно провести через границу России и Финляндии. Об этом сообщили «Невские новости».

106 блоков сигарет обернули полимерной пленкой и примагнитили их ко дну поезда, который перевозил круглый лес. Как заявил начальник таможенного поста, сотрудники органов уже трижды за последние полтора года выявили попытку провести табачную продукцию.