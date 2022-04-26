Таможенники нашли наркотики в посылке для пенсионерки в Ростове-на-Дону

71-летняя пенсионерка из Ростовской области стала получателем посылки из Испании, в которой содержались запрещенные препараты с наркотиками. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу таможенной службы региона.

Правоохранители изъяли из посылки трамадол, кодеин и диазепам. Сейчас они устанавливают, по какой причине женщине прислали наркотические вещества.

Если она причастна к контрабанде наркотиков, будет возбуждено уголовное дело.