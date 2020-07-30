Таможенники изъяли 64 кг наркотиков за полгода на Северо-Западе России

Отмечается, что таможенники изъяли 64 килограмма наркотических веществ, а также около восьми килограммов сильнодействующих препаратов. В общей сложности по фактам контрабанды завели более ста уголовных дел, написал сайт «Русская планета».

Большая часть контрабанда была перевезена через почтовые отделения, а крупные партии чаще находили в машинах.