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    30 июля 2020, 16:12

    Таможенники изъяли 64 кг наркотиков за полгода на Северо-Западе России

    Анастасия Кременчугская

    Сотрудники таможенной службы Северо-Западной части России за полгода изъяли 64 килограмма наркотических веществ. Об этом сообщил сайт «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления.

    Отмечается, что таможенники изъяли 64 килограмма наркотических веществ, а также около восьми килограммов сильнодействующих препаратов. В общей сложности по фактам контрабанды завели более ста уголовных дел, написал сайт «Русская планета».

    Большая часть контрабанда была перевезена через почтовые отделения, а крупные партии чаще находили в машинах.

    Новости SMI.FM