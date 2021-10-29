Таможенники из Пулково задержали мужчину с контарабндой

Мужчина, следовавший из Антальи в Санкт-Петербург, пытался провезти незадекларированные дорогие часы. Сотрудники таможенной службы аэропорта Пулково задержали пассажира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба СЗ ТУ.

На проходной мужчина заявил, что не нуждается в декларации имущества. При этом в его тканевом рюкзаке располагались мужские металлические часы. На вопрос сотрудников мужчина ответил, что не имеет чека на часы, так как приобретал их давно.

При этом экспертиза показала, что стоимость находки составляет пять миллионов 104 тысячи 814 рублей. Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде «стратегически важных товаров в крупном размере».