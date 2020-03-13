Тамбовская область простилась с убитой 13-летней школьницей. Видео

Жители Тамбовской области проводили в последний путь 13-летнюю Лизу Чернову. На прощание с ней в деревне Бокино пришли десятки людей. В распоряжении «360» оказались кадры траурной церемонии.

Школьница пропала 7 марта. Она пошла на дискотеку и не вернулась. Ее мама практически сразу же забила тревогу. Девочку искали 600 человек: полиция, волонтеры и местные жители. Тело подростка нашли только 11 марта. Оно было закопано в лесу.

До этого по подозрению в ее убийстве задержали 35-летнего Александра Липатова. Он живет в соседнем Котовске. Мужчина путался в показаниях: сначала говорил, что сбил девочку на машине и выбросил ее труп в реку. Потом подозреваемый заявил, что зарезал жертву. Предварительные результаты экспертизы показали, что что Липатов задушил школьницу. Ранее следствие предполагало, что мужчина мог изнасиловать девушку.

Родители рассказали, что их дочь была скромной девочкой и хорошо училась. У нее складывались хорошие отношения с одноклассниками. Школьница всегда была пунктуальна и рассказывала, куда уходила. У семьи остался младший ребенок. Он инвалид.