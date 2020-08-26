В России участились случаи ограбления пассажиров таксистами — СМИ
По данным газеты «Известия», точно сказать, какие именно лекарства подмешивают пассажирам, нельзя. Чаще всего это клофелин, применяемый для лечения болезней сердца или глаукомы.
Врач-кардиолог городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Юлия Маршинцева подтвердила, что препарат снижает давление, но в сочетании с алкоголем может вызвать летальный исход.
«Если единовременно принять просто большую дозу [без алкоголя], давление и пульс сильно упадут, человек потеряет сознание, сердце может остановиться. От алкоголя просто быстрее», — предупредила медик.
Эксперты утверждают, что опасность для пассажиров представляют таксисты, не подключенные к системе агрегаторов.
«Тот, у кого есть умысел совершить преступление, будет делать все, чтобы его не нашли. Наверняка он не подключается к агрегатору, чтобы не знали его персональные данные. Если у людей есть умысел заработать побольше денег, естественно, они не извозом пытаются заработать», — подчеркнул автоюрист Лев Воропаев. В этом случае надо постараться вспомнить номер машины и обратиться в полицию.
Во второй декаде августа в Ставрополье полиция задержала таксистку с крупной партией синтетических наркотиков. В машине стражи правопорядка нашли 41 пакетик, после обыска у нее дома — 91 пакет.