Чаще всего таксисты предлагают пассажирам разные жидкости, вроде соков или кофе, в которые подмешивают лекарства, чтобы ввести их в бессознательное состояние. Иногда они словесно угрожают, используют перцовые баллончики или холодное оружие. Поэтому власти и крупные компании усиленно стараются решить эту проблему.

По данным газеты «Известия», точно сказать, какие именно лекарства подмешивают пассажирам, нельзя. Чаще всего это клофелин, применяемый для лечения болезней сердца или глаукомы.

Врач-кардиолог городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Юлия Маршинцева подтвердила, что препарат снижает давление, но в сочетании с алкоголем может вызвать летальный исход.

«Если единовременно принять просто большую дозу [без алкоголя], давление и пульс сильно упадут, человек потеряет сознание, сердце может остановиться. От алкоголя просто быстрее», — предупредила медик.

Эксперты утверждают, что опасность для пассажиров представляют таксисты, не подключенные к системе агрегаторов.

«Тот, у кого есть умысел совершить преступление, будет делать все, чтобы его не нашли. Наверняка он не подключается к агрегатору, чтобы не знали его персональные данные. Если у людей есть умысел заработать побольше денег, естественно, они не извозом пытаются заработать», — подчеркнул автоюрист Лев Воропаев. В этом случае надо постараться вспомнить номер машины и обратиться в полицию.

Во второй декаде августа в Ставрополье полиция задержала таксистку с крупной партией синтетических наркотиков. В машине стражи правопорядка нашли 41 пакетик, после обыска у нее дома — 91 пакет.