04 мая 2023, 18:05
Таксиста заподозрили в убийстве на Урале
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, которого заподозрили в убийстве знакомого. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
«Царьград» написал, что убийство произошло около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. По предварительной информации, таксист договорился со знакомым о встрече и приехал туда с травматическим пистолетом. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил пострадавшему в ногу. Последний скончался от потери крови.
Уголовное дело
Убийства
Екатеринбург
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