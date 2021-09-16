Таксиста задержали в Петербурге после конфликта с женщиной-инвалидом

Прокуратура начала проверку после конфликта между женщиной-инвалидом и водителем социального такси. Случай произошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства города.

Конфликт произошел между водителем социального такси и пожилой женщиной, инвалидом первой группы, днем 15 сентября на Кавалергардской улице.

Открыто уголовное дело о хулиганстве. Как сообщили представители полиция Санкт-Петербурга, 57-летнего таксиста задержали.

«В ходе проверки прокуратуры также будет дана оценка законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины», — сказано в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что таксист разозлился на пожилую пассажирку за опоздание. Он обругал ее, плюнул в нее и ударил. На кадрах из появившегося в соцсетях ролика видно, что водитель соцтакси грубо разговаривал с пенсионеркой. После замечания свидетельницы он и вовсе поднял руку на женщину, а затем плюнул в нее.