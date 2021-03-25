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    25 марта 2021, 20:15

    Таксиста задержали по подозрению в краже в Екатеринбурге

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге задержали 43-летнего таксиста, которого заподозрили в краже денег с карты клиентки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    Отмечается, что 26-летняя екатеринбурженка забыла свою карту в такси. Она обнаружила пропажу, когда ей на телефон начали приходить сообщения о списании средств. Девушка обратилась за помощью к правоохранителям, которые поймали таксиста. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.