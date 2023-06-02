Криминал 02 июня 2023, 18:15 Таксиста в Москве будут судить за грабежи и изнасилование Прокуратура: таксист предстанет перед судом за сексуальное насилие над девушками в Москве Unsplash

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Бутырский районный суд Москвы будет судить водителя такси, который в разные годы грабил и насиловал девушек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд утвердили обвинение для 40-летнего местного жителя, работающего таксистом, по уголовным статьям за изнасилование, грабеж и насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей.

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Следствие установило, что в мае 2015 года мужчина в парке «Покровское-Глебово» напал на 23-летнюю незнакомку, изнасиловал ее, отобрал мобильный телефон и наушники. Затем злоумышленник скрылся. Через год уголовное дело пришлось приостановить, так как найти фигуранта полицеским не удалось.

Однако спустя шесть лет житель столицы все-таки попался в поле зрение правоохранительных органов, но уже на другом преступлении. Дело в том, что в 2022-м обвиняемый в своем автомобиле такси напал на 26-летнюю девушку, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, украл сумку с деньгами и смартфоном.

СК возбудил уголовное дело и вскоре установил причастность мужчины к двум преступным эпизодам. В итоге материалы уголовных дел соединили в одно производство и передали в суд.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее уроженец Таджикистана попытался изнасиловать девочку в подъезде в Москве.