Криминал 04 мая 2023, 18:03 Таксиста, убившего 19-летнюю девушку в Перми, осудили на 15 лет

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Полицейский из Перми убил 19-летнюю студентку, а также совершил несколько актов изнасилования. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленник на протяжении нескольких лет выслеживал рядом с барами пьяных девушек, предлагал их довезти до дома, а после насиловал. Последнюю девушку мужчина задушил из-за того, что она назвала его «обслуживающим персоналом».

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В результате его приговорили к заключению сроком на 15 лет в колонии особого режима.