Таксиста расстреляли и выбросили из автомобиля в Прикамье

«Видимо, в дороге произошел какой-то конфликт. У Сергея (водителя — прим. ред.) был пистолет, он его под сиденьем возил. Видимо, достал попугать. А они выхватили, как результат — выстрелы в голову», — рассказал знакомый погибшего.

Таксиста нашли при помощи GPS-навигатора. Экстренная госпитализация и усилия врачей не помогли — утром 12 ноября мужчина скончался.

Пресс-служба СУ СКР Пермского края подтвердила информацию о гибели таксиста и сообщила, что возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.