Таксиста расстреляли и выбросили из автомобиля в Прикамье
В Чусовом Пермского края пассажиры выстрелили в водителя такси и выбросили тело на дорогу. Мужчина скончался от ранений. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
«Видимо, в дороге произошел какой-то конфликт. У Сергея (водителя — прим. ред.) был пистолет, он его под сиденьем возил. Видимо, достал попугать. А они выхватили, как результат — выстрелы в голову», — рассказал знакомый погибшего.
Таксиста нашли при помощи GPS-навигатора. Экстренная госпитализация и усилия врачей не помогли — утром 12 ноября мужчина скончался.
Пресс-служба СУ СКР Пермского края подтвердила информацию о гибели таксиста и сообщила, что возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.