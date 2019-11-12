  • Таксиста расстреляли и выбросили из автомобиля в Прикамье

    12 ноября 2019, 21:52

    Ирина Нагайникова

    В Чусовом Пермского края пассажиры выстрелили в водителя такси и выбросили тело на дорогу. Мужчина скончался от ранений. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

    «Видимо, в дороге произошел какой-то конфликт. У Сергея (водителя — прим. ред.) был пистолет, он его под сиденьем возил. Видимо, достал попугать. А они выхватили, как результат — выстрелы в голову», — рассказал знакомый погибшего.

    Таксиста нашли при помощи GPS-навигатора. Экстренная госпитализация и усилия врачей не помогли — утром 12 ноября мужчина скончался.

    Пресс-служба СУ СКР Пермского края подтвердила информацию о гибели таксиста и сообщила, что возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают.