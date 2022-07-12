Таксиста из Тагила приговорили к заключению за убийство и изнасилование

Таксиста из Нижнего Тагила приговорили к заключению. Злоумышленник ограбил, изнасиловал и убил пассажирку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Преступление мужчина совершил в июне 2021 года. Он захотел украсть у погибшей золотое украшение. Преступник остановил автомобиль, заставил девушку выйти, после чего связал ее руки пластиковыми хомутами, изнасиловал и начал душить. Когда пострадавшая потеряла сознание, злоумышленник несколько раз ударил ее ножом, а тело выкинул в кусты. После он забрал украшение и покинул место преступления.

Суд приговорил фигуранта к 23 годам заключения в колонии особого режима.