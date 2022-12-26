Эксклюзив 26 декабря 2022, 12:43 Таксист зарезал заступившегося за девушку жителя Саранска Следком завел дело после убийства заступившегося за девушку мужчины в Саранске

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Следственный комитет по Мордовии возбудил дело по факту убийства 41-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи ведут дело по статье «Убийство». По данным правоохранителей, в ночь на 24 декабря между местным 28-летним жителем и незнакомым ему потерпевшим произошла ссора в одном из кафе.

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Днем они решили выяснить отношения на улице Гагарина, завязалась драка. В ходе нее потерпевший получил удар ножом в сердце и умер на месте.

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Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным РЕН ТВ, погибшим является Владимир Левин, он заступился в заведении за знакомую девушку. «Матч ТВ» уточнил, что 41-летний Левин — чемпион России по BMX в 2000 году.

Супруга погибшего Юрия рассказала «360», что ее муж всегда заступался за своих друзей.

«За друзей он всегда был горой. С этим человеком он раньше виделся, делал замечание за недостойное поведение в общественном месте. Сделал замечание еще раз и закончилось тем, чем закончилось», — сообщила она.

Женщина отметила, что приехала на место происшествия сразу же после получения звонка о трагедии.

«Я обо всем узнала буквально спустя несколько минут, приехала туда. Оставалась, пока проходили следственные мероприятия», — добавила она.

По словам девушки, Владимир являлся приличным человеком, у которого было много друзей, а его гибель стала огромной утратой не только для семьи, но и для всего отечественного спорта.