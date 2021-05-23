Таксист зарезал водителя, который отказался уступить ему дорогу на перекрестке в Санкт-Петербурге. Пострадавший мужчина попал в больницу в состоянии клинической смерти, где позже скончался. Нападавшему предъявили обвинение.

Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. В ведомстве уточнили, что задержали 24-летнего гражданина Таджикистана, который работал в городе таксистом. Ему предъявили обвинение в убийстве, уголовное дело уже возбудили.

«Из материалов уголовного дела следует, что 22 мая 2021 года обвиняемый в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта нанес удар ножом в грудь 26-летнему местному жителю, после чего был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении.

Издание 78.ru со ссылкой на региональный главк МВД уточнило, что конфликт произошел из-за отказа погибшего уступить таксисту дорогу. Нападение случилось около 17:30.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось.