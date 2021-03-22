Таксист в Уссурийске устроил драку и откусил палец жене оппонента

Конфликт произошел в Уссурийске на парковке торгового центра между таксистом и местным жителем. Водитель в пылу откусил палец жене оппонента. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

В полицию поступила информация о том, что таксист на парковке ТЦ «причинил телесные повреждения» жительнице Дальнереченска.

Стражи порядка выяснили, что между 49-летнем водителем и мужчиной произошел конфликт. Он перерос в драку. Рядом с местным жителем в этот момент находилась его 41-летняя супруга.

«В результате инцидента здоровью женщины был причинен вред в виде травматической ампутации нижней фаланги мизинца левой руки», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Таксист откусил женщине палец. Полиция проводит проверку. Процессуальное решение будет принято после того, как станет известна тяжесть вреда здоровью пострадавшей.