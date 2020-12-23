Таксист спас бистро в Уфе от налетчика. Видео

Житель Уфы пришел в одно из заведений общепита и ранил ножом продавца. После этого он забрал деньги из кассы и собирался убежать, но его удалось остановить таксисту. В итоге налетчика задержали сотрудники полиции.

Нападение на продавца в бистро засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в черной куртке начинает оттаскивать женщину от двери. Продавец пытается высвободиться, но ее крепко держат за одежду. Спустя какое-то время в помещение забегает второй мужчина, который хватает налетчика и силой выталкивает на улицу. Там нападавшего валят на землю и заламывают руки.

«Следственным подразделением отдела полиции №5 Уфы возбуждено уголовное дело о разбое. Сейчас 42-летний подозреваемый под стражей. Ранее он уже был судим за убийство и кражу», — сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Мужчина пришел в бистро на проспекте Октября днем 23 декабря. Сначала он попросил кассира поставить смартфон на зарядку, а затем стал угрожать ножом и требовать деньги. Когда женщина стала сопротивляться, мужчина несколько раз ударил ее ножом. Он забрал деньги из кассы и хотел скрыться. В этот момент потасовку в заведении увидел водитель такси, который сидел в машине около входа. Он освободил кассира и задержал налетчика до приезда сотрудников полиции.