Таксист снял с карты забывчивой клиентки 44 тысячи рублей в Оренбурге

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который снял с карты забывчивой клиентки 44 тысячи рублей.

Как сообщает 56orb.ru, женщина, которую подвозил таксист, забыла в машине сумку. Спустя какое-то время мужчина сам позвонил ей, сообщив, что обнаружил ее сумку у себя в машине. Водитель вернул женщине сумку, но позже оказалось, что ее банковский счет за это время уменьшился на 42 тысячи рублей. А деньги с него были переведены на другие банковские карты. Также подозреваемый украл из ее кошелька наличные деньги.