Источник: таксист с коронавирусом нарушал карантин и ездил на авто по Москве

В Москве поймали таксиста, который, несмотря на положительный тест на коронавирус, продолжил ездить на машине. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина — уроженец Таджикистана, он прописан в Кимовске Тульской области, но живет постоянно на Лосевской улице в Москве. Там же, возле подъезда собственного дома, его и обнаружили полицейские днем 6 апреля.

Мужчина признался, что у него нашли коронавирус и что он получил предписание оставаться дома. По словам нарушителя, он пользовался автомобилем только для личных поездок в магазин. В то же время он признал, что таким образом нарушил режим строгой изоляции.

Таксиста на месте осмотрели эпидемиологи, после этого его госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно». На него составили протокол об административном нарушении.

Мужчине 35 лет, он полный тезка водителя из базы данных «Яндекс.Такси».