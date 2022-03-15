Таксист попытался зарезать пассажира в Москве. Видео

Водитель такси едва не зарезал пассажира в Москве. Преступник ударил своего оппонента несколько раз в грудь и лицо, а потом скрылся с места преступления на машине. Его быстро задержала полиция, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По предварительным данным, потерпевший мужчина сел в салон подъехавшего автомобиля такси на Пантелеевской улице. Там между ним и водителем произошел конфликт. Сначала они подрались, а потом таксист несколько раз пассажира ударил ножом, а затем покинул место преступления.

Пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи. Врачи выявили у 29-летнего мужчины многочисленные колото-резаные ранения груди и лица.

Таксиста, подозреваемого в нападении, задержали на Черноморском бульваре. Им оказался 21-летний приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в Москве. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили под стражу. Расследование продолжается.