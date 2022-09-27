Таксист получил срок за убийство напавшего на него пассажира в Новосибирске | 360°

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Таксист получил срок за убийство напавшего на него пассажира в Новосибирске

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Суд приговорил таксиста из Новосибирска к девяти годам тюрьмы. Тот убил пассажира, который полез в драку и начал угрожать, сообщил сайт kp.ru.

По данным телеканала «Царьград», погибший был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он бил водителя, требовал деньги и угрожал убийством. В итоге таксист ударил его ножом. Он уточнил, что это произошло случайно, и он лишь хотел напугать агрессивного мужчину.

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Спутница пассажира подтвердила, что тот сам напал на водителя. Тем не менее, водитель получил девять лет тюрьмы.

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Убийства

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