Таксист получил срок за убийство напавшего на него пассажира в Новосибирске | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Таксист получил срок за убийство напавшего на него пассажира в Новосибирске

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Суд приговорил таксиста из Новосибирска к девяти годам тюрьмы. Тот убил пассажира, который полез в драку и начал угрожать, сообщил сайт kp.ru.

По данным телеканала «Царьград», погибший был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он бил водителя, требовал деньги и угрожал убийством. В итоге таксист ударил его ножом. Он уточнил, что это произошло случайно, и он лишь хотел напугать агрессивного мужчину.

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Спутница пассажира подтвердила, что тот сам напал на водителя. Тем не менее, водитель получил девять лет тюрьмы.

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