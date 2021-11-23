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    23 ноября 2021, 23:08

    Таксист ограбил пассажира в Новосибирске — МВД

    ГУ МВД: уголовное дело дело завели из-за ограбления мужчины таксистом в Новосибирске

    Дарья Морозова

    Таксист ограбил пьяного пассажира и высадил посреди дороги в Новосибирске. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    По данным телеканала «Царьград», мужчина не помнит всех деталей из-за состояния алкогольного опьянения. Он рассказал, что машина была белой.

    Таксист отнял у него телефон, высадил посреди улицы и скрылся. Заведено уголовное дело. Грабителя сейчас разыскивают.