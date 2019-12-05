Таксист-наркоман попал на видео в Химках

В распоряжение «360» оказалось видео, на котором водитель машины с опознавательными знаками «Яндекс.Такси» сворачивает в безлюдное место, останавливает автомобиль, и раскуривает самокрутку с неизвестной смесью.

Оказалось, что запись была сделана недалеко от Шереметьево.

«Вот такие таксисты работают в Москве на тарифе минивэн с детским креслом», — отмечено в подписи к ролику в паблике «Подслушано Химки».

Руководитель пресс-службы сервиса «Яндекс.Такси» Владимир Исаев заявил «360», что узнал об этом видео только что, и, разумеется, никаких проверок по этому случаю не ведется.