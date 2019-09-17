Таксист-мигрант надругался над чиновницей из посольства Южной Кореи в Москве

Стражам порядка поступило заявление от иностранки, которая рассказала об изнасиловании. По ее словам, таксист завез ее в какой-то двор между многоэтажками на улице Крылатские Холмы в Кунцево, где насильно раздел и надругался. Примет насильника женщина не запомнила, но назвала марку машины — Volkswagen Polo.

Пострадавшей оказалась 43-летняя сотрудница посольства Южной Кореи в Москве. Правоохранители в течение нескольких дней смогли задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, приехавший из Азии. Он признался в преступлении.

Сотрудник полиции возбудили против мигранта уголовное дело, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.