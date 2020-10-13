Таксист едва не изнасиловал студентку в Петербурге

По данным издания, 20-летнюю студентку от изнасилования спас случайный прохожий, который услышал ее крики. Оказалось, что подвыпившая девушка возвращалась домой из клуба и села в авто к неизвестному мужчине. Он отвез ее в Приморский район и припарковался на безлюдной улице. Однако попытка изнасилования окончилась фиаско. Проходящий мимо петербуржец спас девушку.