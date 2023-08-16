Криминал 16 августа 2023, 22:32 Таксист дважды изнасиловал школьницу и отвез домой Таксист-мигрант дважды за ночь изнасиловал 16-летнюю девушку в Магнитогорске Unsplash

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Школьница стала жертвой изнасилования в Магнитогорске. Таксист затащил ее к себе домой и дважды за ночь надругался, сообщило «КП-Челябинск».

По данным издания, вечером 11 августа девушка хотела вернуться домой после встречи с друзьями. Она вызвала такси с телефона знакомого. Таксист сразу же начал активно задавать девочке вопросы, на которые она не отвечала.

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В какой-то момент мужчина сменил маршрут и стал возить девушку по городу. Когда пассажирка начала нервничать, таксист затащил ее к себе домой. В квартире он дважды изнасиловал школьницу. Утром он отвез запуганного подростка домой.

Подозреваемого задержали через несколько дней по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Выяснилось, что мужчина работал в такси неофициально. В России он живет с 2019 года.

В Москве ранее задержали мужчину, которого заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Преступление произошло в лифте многоэтажного дома на улице Головачева.