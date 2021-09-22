Жильцы дома в Петербурге, где мужчина из ревности убил свою супругу и выбросил ее тело с 13-го этажа, рассказали о том, что знают о произошедшем. Соседи сообщили «360», что не были знакомы с этой парой. Они предположили, что драма могла разыграться в съемной квартире.

Девушка, проживающая в этом доме, сказала, что ей очень жаль детей, которые остались сиротами.

«Таких ситуаций много. Читаю новости, и постоянно в семьях бытовые конфликты. Жены убивают детей, отцов, мужья убивают жен, мучают детей. Это ужасная жизнь», — сказала она.

Одна из жительниц дома сказала, что не знала пару, которая жила на 13-м этаже.

«Ну, может, видела. Мы с соседями редко общаемся, только по площадке. В основном соседи положительные. Может быть, это съемная квартира, здесь много сдают квартир посуточно», — сообщила она.

Женщина рассказала, что пару лет назад у них в доме, в соседнем подъезде, уже был похожий случай, когда мальчик зарезал девочку.

Еще одна соседка подтвердила, что в их доме много людей снимают квартиры. Она видела полицейских во дворе накануне вечером. Но больше ничего не знает.

Другая жительница дома сказала, что никогда не слышала ни о каких конфликтах среди жильцов.

Уборщица сказала, что на этаже в подъезде было много крови, которую она отмывала. Дворник тоже видел следы крови, но не в курсе произошедшего.

Знакомый подозреваемого в убийстве жены в Петербурге ранее заявил, что он не был склонен к насилию. А убитая девушка незадолго до смерти жаловалась на угрозы мужа в социальных сетях.