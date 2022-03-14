Тайник с оружием обнаружили около заброшенного здания в Бийске

В Бийске возле хозяйственной постройки сотрудники ФСБ обнаружили тайник с пистолетами, детонирующим шнуром и патронами. В оперативно-розыскных мероприятиях также принимали участие сотрудники Росгвардии, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Алтайскому краю.

«Оперативниками и взрывотехниками обнаружены пистолет „Вальтер“, пистолет револьверного типа, магазин к охотничьему ружью, детонирующий шнур длиной 25 метров, имитационный патрон ИПМ-100 и свыше 760 патронов различного калибра», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают причастных к незаконной деятельности лиц.